البحوث الإسلامية: الوفاء بالنذر على دفعات "جائز"

قال مجمع البحوث الإسلامية، إنه لا حرج على الناذر أن يوفى بنذره مقسطًا؛ لأن المطلوب الوفاء متى استطاع لذلك سبيلًا عملًا بقوله تعالى "يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا"، وقوله صلى الله عليه وسلم: "من نذر أن يطع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه".



وأضاف المجمع في رده على سؤال ورد إليه يقول: «ما حكم الوفاء بالنذر على دفعات؛ نظرًا لعدم استطاعتي الوفاء به على مرة واحدة؟»، أن الواجبات تؤدي على قدر الاستطاعة قال تعالى: "فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ "، وقال صلى الله عليه وسلم: "إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم.

