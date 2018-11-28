الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والقاهرة 25 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأربعاء، طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على باقى الأنحاء نهارا بارد ليلا، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية غربية،وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:



الصغرى العظمى

القاهرة 17 25

شبين الكوم 16 24

طنطا 15 24

دمنهور 15 24

الإسكندرية 16 24

بلطيم 16 24

مطروح 12 23

السلوم 12 21

سيوة 11 24

بورسعيد 18 23

دمياط 18 23

الزقازيق 16 25

الإسماعيلية 15 26

السويس 13 25

العريش 14 23

رفح 14 22

رأس سدر 15 24

نخل 08 23

نويبع 18 26

طابا 16 24

كاترين 08 21

الطور 16 26

شرم الشيخ 21 27

الغردقة 18 27

مرسى علم 19 26

الفيوم 14 25

بنى سويف 14 25

المنيا 13 25

أسيوط 12 26

سوهاج 13 27

قنا 14 27

الأقصر 13 28

أسوان 16 28

أبوسمبل 16 27

الوادى الجديد 16 27

شلاتين 20 28

أبورماد 20 28

رأس حدربة 21 27

حلايب 22 27