زوجة رئيس الجابون تقول إنه سيتوجه إلى المغرب لمواصلة العلاج

قالت سيلفيا بونجو زوجة الرئيس الجابوني على بونجو إنه سيغادر السعودية، حيث دخل المستشفى الشهر الماضي بعد إصابته بجلطة، ليواصل علاجه في المغرب.



ولم يظهر "بونجو" في العلن منذ دخوله أحد المستشفيات أثناء انعقاد مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بالسعودية يوم 24 أكتوبر، وقضت أعلى محكمة في الجابون هذا الشهر بأن يرأس نائب الرئيس الحكومة في غياب بونجو.



وقالت زوجة بونجو في منشور على "فيس بوك"، إن صحة الرئيس تحسنت بدرجة كبيرة وإنه سيسافر إلى الرباط يوم الأربعاء.



وأضافت: "لمواصلة فترة النقاهة قرر الرئيس بالتشاور مع أسرته… قبول عرض شقيقه جلالة الملك محمد السادس عاهل المغرب".



وتابعت زوجته أن بونجو طلب من مستشارين له بالرئاسة مرافقته في الرباط للتشاور حول شؤون الدولة.