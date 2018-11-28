القاهرة : الأربعاء 28 نوفمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
03:51 ص

بث مباشر لأهم مباريات اليوم 28-11-2018| مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان (liverpool vs psg)
03:32 ص

بث مباشر مباريات اليوم| مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم الاربعاء 28-11-2018 |كورة ستار | كورة جول
12:57 ص

قمة العالم (liverpool vs psg)| شاهد يوتيوب الآن مباراة ليفربول ضد باريس سان جيرمان بث مباشر| livehd7| يلاشوت
12:22 ص

مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان| شاهد الآن أقوى مباراة في دوري الأبطال بث مباشر
10:50 م

مشاهدة مباراة ريال مدريد وروما بث مباشر اليوم 27-11-2018 في دوري أبطال أوروبا
08:17 م

موعد مباراة ريال مدريد وروما والقنوات الناقلة| بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وروما
06:14 م

ريال مدريد ضد روما بث مباشر
09:22 م

شقيقتان تبيعان «ساندوتشات بيتى» فى مترو الأنفاق: نحمى الطلاب من أكل الشارع
08:50 م

قاتل مسن فى الدقهلية: «حاول يغتصبنى فذبحته»
08:44 م

أم تُغرق ابنها فى برميل مياه: «خفت لحد يعايره لأنه ابن حرام»
08:39 م

نتنياهو يلعب بسلاح التطبيع مع السودان والبحرين
01:36 ص

أمريكا تغلق معبرا حدوديا فى كاليفورنيا وسط ضغوط من المهاجرين
عالم
الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 07:23 ص

وصول جميع الوفود المشاركة إلى "أستانا 11" حول سوريا

أرشيفية
أرشيفية
عبير سليم
dostor.org/2414025

أعلنت الخارجية الكازاخية أن جميع الأطراف الذين تمت دعوتهم للجولة الجديدة من للمحادثات في مؤتمر أستانا حول سورية وصلوا إلى العاصمة أستانا، حسبما ذكرت وكالة "نوفوستي" الروسية.

وقال رئيس دائرة آسيا في الخارجية الكازاخية حيدر توماتوف للصحفيين اليوم الأربعاء، "جميع المشاركين في الاجتماع الدولي الـ11 حول سوريا وصلوا إلى أستانا، بما في ذلك وفود الدول الضامنة، روسيا وتركيا وإيران".

وأشار توماتوف إلى أن المعارضة المسلحة السورية بقيادة أحمد طعمة وصلت أيضا إلى أستانا.

وأضاف توماتوف أن بعض الوفود وصلت أمس إلى كازاخستان، وعقدوا سلسلة من الاجتماعات الثنائية فيما بينهم.

ومن المقرر أن تنعقد الجولة الجديدة من مؤتمر أستانا للتسوية السورية اليوم الاربعاء، وغدا الخميس.

موضوعات متعلقة

كازاخستان: نحن على استعداد لتقديم منصة للتفاوض حول سوريا

الخارجية الكازاخستانية: موعد لقاء أستانا حول سوريا لم يحدد

"دى ميستورا" يصل إلى "سوتشى" للمشاركة فى صيغة أستانا حول سوريا

"الجعفري": مفاوضات الجولة العاشرة من أستانا ستكون حاسمة

اقرأ أيضًا
منذ اسبوع

مسلحون يفرجون عن 16 مصريًا احتجزوا في ليبيا

منذ أقل من شهر

الخطوط الجوية الكويتية تقرر تعليق العمل لسوء الطقس

منذ شهر

فوز اليمينى المتطرف جايير بولسونارو برئاسة البرازيل

منذ شهر

ليبيا.. داعش يهاجم بلدة الفقهاء ويختطف عددًا من قوات الشرطة

منذ أقل من شهرين

عراقى ينسحب من مسابقة "ملك جمال العالم" بعد تهديده بالقتل

منذ أقل من شهرين

اليوم.. الكوريتان تعقدان محادثات لمناقشة التعاون فى الغابات

الآن

يلا شوت | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم – بث مباشر ليفربول وباريس سان جيرمان - beIN SPORTS HD 1

ترامب قد يلغى اجتماعه مع بوتين بسبب أزمة أوكرانيا

بوتين يعتزم لقاء ولى العهد السعودى على هامش قمة العشرين

الذهب يهبط لأدنى مستوى فى أسبوع مع صعود الدولار

ads
الأكثر قراءة

وفاة نجل مطرب المهرجانات مجدي شطة

بالفيديو.. دينا الشربينى ترد على منتقدى علاقتها بعمرو دياب

بسكال مشعلانى تكشف عن مفاجأتها للجمهور المصرى

دانيل كارينيو مدرب النصر السعودى السابق يقترب من قيادة النادى الأهلى

ألبومات الصور

حسن صادق.. قعيد يحارب عجزه بالفن على الرصيف (فيديو)

مئات الصيادلة يشاركون في عزاء "أحمد طه" المقتول في السعودية (فيديو)

"الرحمة" تصرف علاج فيروس "سي" ضمن حملة ١٠٠ مليون صحة

"حى الزبالين".. ملوك إعادة التدوير يتحولون لأثرياء من القمامة

نجم الساعة

محافظ كفر الشيخ يناقش تنفيذ عدد من مشروعات الطرق والكباري

الأكثر قراءة

وفاة نجل مطرب المهرجانات مجدي شطة

بالفيديو.. دينا الشربينى ترد على منتقدى علاقتها بعمرو دياب

بسكال مشعلانى تكشف عن مفاجأتها للجمهور المصرى

دانيل كارينيو مدرب النصر السعودى السابق يقترب من قيادة النادى الأهلى

ads
كشكول

المغربي:كل الدعم لاتحاد طلاب جامعة بنها

تجارة سوهاج تواصل تدريب "ابدأ مشروعك "

لجنة الأعداد ليوم العلم الأول بجامعة سوهاج تضع أسس التكريم

رئيس جامعة بني سويف يفتتح ورشة عمل منح السفارة الأمريكية

القومي للإعاقة في سوهاج لتدشين مبادرة للمشروعات الصغيرة بكل وحدة قروية

الأمصار

روسيا: فرض مزيد من العقوبات الغربية لن يحل أزمة أوكرانيا

خبير مصري: الدبلوماسية العامة حل الشعوب للانفتاح على العالم

التحالف يدك دوريات ومواقع مليشيا الحوثي بين لحج وتعز

صحيفة: مدير حملة ترامب التقى مؤسس ويكيليكس سرا

العثور على مصنع للخمور بالمملكة السعودية "صور"

مرايا الابداع

كما لو كنتُ أعرفهُ!

قولوا لعين الشمس ما تطولش

منوعات

رونالدو يطيح بـ"ملكة إنستجرام" الحسناء

4 نصائح "ذهبية" تجنبك الوجبات الكبيرة وزيادة الوزن

فنان بريطانى يكشف "جوهر الأشياء" فى معرض فنى

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

تشخيص مرض السكر عن طريق تسليط الضوء على الجلد

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎