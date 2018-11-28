وصول جميع الوفود المشاركة إلى "أستانا 11" حول سوريا

أعلنت الخارجية الكازاخية أن جميع الأطراف الذين تمت دعوتهم للجولة الجديدة من للمحادثات في مؤتمر أستانا حول سورية وصلوا إلى العاصمة أستانا، حسبما ذكرت وكالة "نوفوستي" الروسية.



وقال رئيس دائرة آسيا في الخارجية الكازاخية حيدر توماتوف للصحفيين اليوم الأربعاء، "جميع المشاركين في الاجتماع الدولي الـ11 حول سوريا وصلوا إلى أستانا، بما في ذلك وفود الدول الضامنة، روسيا وتركيا وإيران".



وأشار توماتوف إلى أن المعارضة المسلحة السورية بقيادة أحمد طعمة وصلت أيضا إلى أستانا.



وأضاف توماتوف أن بعض الوفود وصلت أمس إلى كازاخستان، وعقدوا سلسلة من الاجتماعات الثنائية فيما بينهم.



ومن المقرر أن تنعقد الجولة الجديدة من مؤتمر أستانا للتسوية السورية اليوم الاربعاء، وغدا الخميس.



