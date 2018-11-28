اكتشاف أنواع خطرة من البكتيريا فى المحطة الفضائية الدولية

أعلن خبراء في هيئة الرقابة الصحية التابعة لوكالة ناسا عن اكتشاف نوع من البكتيريا الخطيرة على متن المحطة الفضائية الدولية، وفقا لما ذكرت وكالة "فيستي" الروسية، اليوم الاربعاء.



وأوضح الخبراء أن نتائج العينات التي أرسلت لهم من مختلف أقسام المحطة بينت أن المراحيض هناك تحوي بكتيريا من سلالة "Enterobacter" التي تصيب الجهاز الهضمي، وغالبا ما تكون مستعصية على مختلف أنواع المضادات الحيوية.



وأشاروا إلى أن التحاليل كشفت أيضا عن وجود 50 نوعا من البكتيريا التي قد تشكل خطرا حقيقيا على صحة رواد الفضاء على متن المحطة، ومعظم هذه الأنواع تحمل تعديلات جينية تميزها عن سلالات البكتيريا الموجودة على الأرض.



يشار إلى أن رواد الفضاء الروس كانوا قد عثروا، العام الماضي، على أنواع من البكتيريا الفضائية في عينات غبار أخذوها من سطح المحطة الفضائية، وأرسلوا هذه العينات إلى المخابر الأرضية لدراستها.





