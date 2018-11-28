"ترامب" يُحدد سبب خروج واشنطن المحتمل من الشرق الأوسط

اعتبر الرئيس الأمريكي دونلاد ترامب، أن انخفاض أهمية نفط الشرق الأوسط بالنسبة لبلاده قد يدفعها للانسحاب من المنطقة، مشيرًا إلى أنه رغم ذلك هناك سبب آخر يحملها على البقاء هناك.



وقال "ترامب" لصحيفة "واشنطن بوست" أمس الثلاثاء: "هل سنبقى في تلك المنطقة؟ هناك سبب واحد للبقاء هو إسرائيل... النفط كسبب (البقاء) تتضاءل أهميته، لأن إنتاجنا منه في الوقت الحالي أكبر من أي وقت مضى".



وأضاف: "هذا يعني أننا، قد نصل فجأة إلى نقطة لن نحتاج فيها إلى البقاء هناك".