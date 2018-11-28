القاهرة : الأربعاء 28 نوفمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
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03:51 ص

بث مباشر لأهم مباريات اليوم 28-11-2018| مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان (liverpool vs psg)
03:32 ص

بث مباشر مباريات اليوم| مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم الاربعاء 28-11-2018 |كورة ستار | كورة جول
12:57 ص

قمة العالم (liverpool vs psg)| شاهد يوتيوب الآن مباراة ليفربول ضد باريس سان جيرمان بث مباشر| livehd7| يلاشوت
12:22 ص

مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان| شاهد الآن أقوى مباراة في دوري الأبطال بث مباشر
10:50 م

مشاهدة مباراة ريال مدريد وروما بث مباشر اليوم 27-11-2018 في دوري أبطال أوروبا
08:17 م

موعد مباراة ريال مدريد وروما والقنوات الناقلة| بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وروما
06:14 م

ريال مدريد ضد روما بث مباشر
09:22 م

شقيقتان تبيعان «ساندوتشات بيتى» فى مترو الأنفاق: نحمى الطلاب من أكل الشارع
08:50 م

قاتل مسن فى الدقهلية: «حاول يغتصبنى فذبحته»
08:44 م

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08:39 م

نتنياهو يلعب بسلاح التطبيع مع السودان والبحرين
01:36 ص

أمريكا تغلق معبرا حدوديا فى كاليفورنيا وسط ضغوط من المهاجرين
الكابتن
الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 06:37 ص

بث مباشر| مشاهدة مباراة توتنهام والإنتر في دوري أبطال أوروبا

بث مباشر| مشاهدة
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مشاهدة مباراة توتنهام وانتر ميلان بث مباشر يلا شوت نحن على موعد الليلة مع لقاء بث مباشر مباراة توتنهام وانتر ميلان كورة ستار في لقاء مميز في إطار دوري أبطال أوروبا في دوري المجموعة وذلك ضمن الجولة الخامسة من البطولة فنحن على موعد لقاء فريق توتنهام الفريق الإنجليزي والفريق الإيطالي إنتر ميلان وذلك ضمن إطار المجموعة الثانية، كورة أتش دي مشاهدة مباراة توتنهام وانتر ميلان بث مباشر اليوم الأربعاء 28-11-2018، كول كورة مشاهدة مباراة توتنهام وانتر ميلان اليوم | كورة أتش دي بث مباشر مباراة لتوتنهام وانتر ميلان | شاهد مباراة توتنهام وانتر ميلان BEIN SPORT

مشاهدة مباراة توتنهام وانتر ميلان مشاهدة مباراة توتنهام وانتر ميلان
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بث مباشر مباراة توتنهام وانتر ميلان بدون تقطيع
بث مباشر مباراة توتنهام وانتر ميلان كورة اون لاين فسترتفع الأصوات عاليًا اليوم في ملعب ويمبلي أحد أشهر الملاعب في مدينة لندن في مواجهة قوية بين فريقين قويين وهما توتنهام وإنتر ميلان.

واستطاع الفريق الإيطالي أن يحصل على 7 نقاط في هذه البطولة، بينما استطاع الفريق الإنجليزي أن يحصل على 4 نقاط فقط.

بث مباشر مباراة توتنهام وانتر ميلان بين سبورت
بث مباشر مباراة توتنهام وانتر ميلان يوتيوب اليوم الأربعاء وسوف يقوم بإدارة هذه المباراة الحكم كونيت شاكير من خلال ملعب ويمبلي في الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة وفي الساعة الحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية، وستقوم قناة بي إن سبورت بإذاعة المباراة من خلال المعلق الرياضي يوسف سيف بث مباشر مباراة توتنهام وانتر ميلان كورة ستار

بث مباشر مباراة انتر ميلان وتوتنهام.
يوم الاربعاء 28 نوفمبر 2018
الساعة العاشرة مساءا بتوقيت مصر.
الساعة الحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية والعراق وسوريا.
مشاهدة مباراة توتنهام وانتر ميلان بث مباشر 28-11-2018 دوري أبطال أوروبا

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