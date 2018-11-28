بث مباشر| مشاهدة مباراة توتنهام والإنتر فى دورى أبطال أوروبا

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بث مباشر مباراة توتنهام وانتر ميلان بدون تقطيع

بث مباشر مباراة توتنهام وانتر ميلان كورة اون لاين فسترتفع الأصوات عاليًا اليوم في ملعب ويمبلي أحد أشهر الملاعب في مدينة لندن في مواجهة قوية بين فريقين قويين وهما توتنهام وإنتر ميلان.



واستطاع الفريق الإيطالي أن يحصل على 7 نقاط في هذه البطولة، بينما استطاع الفريق الإنجليزي أن يحصل على 4 نقاط فقط.



بث مباشر مباراة توتنهام وانتر ميلان بين سبورت

بث مباشر مباراة توتنهام وانتر ميلان يوتيوب اليوم الأربعاء وسوف يقوم بإدارة هذه المباراة الحكم كونيت شاكير من خلال ملعب ويمبلي في الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة وفي الساعة الحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية، وستقوم قناة بي إن سبورت بإذاعة المباراة من خلال المعلق الرياضي يوسف سيف بث مباشر مباراة توتنهام وانتر ميلان كورة ستار



بث مباشر مباراة انتر ميلان وتوتنهام.

يوم الاربعاء 28 نوفمبر 2018

الساعة العاشرة مساءا بتوقيت مصر.

الساعة الحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية والعراق وسوريا.

مشاهدة مباراة توتنهام وانتر ميلان بث مباشر 28-11-2018 دوري أبطال أوروبا



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