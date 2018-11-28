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الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 05:27 ص

أبرز المعلومات عن دانيل كارينيو المرشح لتدريب الأهلى

دانيل كارينيو المرشح
دانيل كارينيو المرشح لتدريب الأهلى
dostor.org/2414015

اقترب الأوروجوياني دانيل كارينيو، المدير الفني السابق للنصر السعودي، من تدريب النادي الأهلي المصري، خلال الفترة المقبلة.

ونشر الإعلامي المصري هاني حتحوت تغريدة قال فيها: "الأوروجوياني كارينيو المدير الفني السابق للنصر السعودي قريب جدًا من تولي قيادة الأهلي المصري".

وكنت تقارير صحفية مصرية قد أشارت إلى رغبة كارينيو في الحصول على 140 ألف دولار شهريًا، وذلك بعدما تم ترشيحه عن طريق مانويل جوزيه، المدير الفني الأسبق للفريق.

ونرصد عبر السطور التالية أبرز المعلومات عن مدرب الأهلي الجديد.

- بدأ دانيال حياته الكروية كـ لاعب في نادي مونتيفيديو واندررز الاوروجوياني ثم انتقل في نهاية الثمانينات إلى نادي ناسيونال في الاوروجواي حيث حصل على كأس ليبرتادوريس لكرة القدم الوطنية وكأس القارات عام 1988.

- بدأ مسيرته في التدريب بنادي مونتيفيديو وندررز فاز بـ بطولة الدرجة الثانية عام 2000 ، وصعد بـ فريقه إلى الدرجة الأولى، في السنة التالية، حصل على بطاقة تؤهله للتصفيات المؤهلة لكأس ليبرتادوريس عام 2001 ، وفي عام 2002 انتقل لتدريب نادي ناسيونال فحصل على لقب دوري الدرجة الأولى في الأوروجواي.

- في عام 2004، قاد الجهاز الفني لـ ليجا دي كويتو الإكوادوري مع النادي الذي سبق وأن لعب ضده في كأس ليبرتادوريس، وفي موسم 2005-2006 عاد الى الأوروجواي لتدريب وندررز مونتيفيدو.

- في عام 2007 درب ناسيونال الأوروجواني، حيث حقق مع هذا الفريق التأهل لكأس الليبرتادورس عن طريق بطاقة التصفيات، حتى أكتوبر 2007 ، تمت إقالته من قبل إدارة الفريق أعلن نادى النصر السعودى فى نوفمبر 2018 الماضى إقالة دانييل كارينيو المدير الفنى للفريق من منصبه بسبب تراجع النتائج.

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