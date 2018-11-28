عاجل لايف.. بث مباشر مبارة ليفربول وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

بث مباشر ليفربول بث مباشر بث مباشر ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر ليفربول اليوم ماتش محمد صلاح ماتش صلاح بث مباشر دورى الابطال





يلتقي ليفربول بقيادة الدولي المصري محمد صلاح مع باريس سان جيرمان في مواجهة من العيار الثقيل ضمن دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، مباراة مرتقبة

ويحتل ليفربول المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط خلف نابولي الإيطالي الذي يمتلك نفس الرصيد، لكن يتفوق نابولي في المواجهات المباشرة، بينما يأتي باريس سان جيرمان ثالثا برصيد 5 نقاط.





ويشارك اللاعب المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الانجليزي في المبارة بعد تألقه مع الفريق خلال الفقرة الأخيرة.