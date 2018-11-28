القاهرة : الأربعاء 28 نوفمبر 2018
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بث مباشر مباريات اليوم| مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم الاربعاء 28-11-2018 |كورة ستار | كورة جول
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مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان| شاهد الآن أقوى مباراة في دوري الأبطال بث مباشر
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مشاهدة مباراة ريال مدريد وروما بث مباشر اليوم 27-11-2018 في دوري أبطال أوروبا
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الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 04:05 ص

ليفربول صلاح ضد باريس نيمار| لايف مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم

مشاهدة مباراة ليفربول
مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان
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ليفربول صلاح ضد باريس نيمار|  لايف مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم


مباراة ليفربول (محمد صلاح) وباريس سان جيرمان موعدك معها سيكون يوم الثلاثاء 18 أيلول/سبتمبر في تمام الساعة 22.00 بتوقيت مكة المكرمة 21.00 بتوقيت القاهرة وستبث على قناة beIN SPORTS HD1 مباشرة بتعليق الزميل رؤوف خليف، وسيسبق المواجهة استوديو تحليلي خاص.

ليفربول Vs باريس سان جيرمان.

البطولة : دوري أبطال أوروبا (دور المجموعات - الجولة الأولى).

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 1 .

الملعب : حديقة الأمراء.

المعلق : رؤوف خليف .

موعد المباراة :

10:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

9:00 مساءاً بتوقيت مصر .

10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

10:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

10:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

10:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

10:00 مساءاً بتوقيت العراق .

9:00 مساءاً بتوقيت السودان .

10:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

9:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

8:00 مساءاً بتوقيت تونس .

8:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

8:00 مساءاً بتوقيت المغرب .

11:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

10:00 مساءاً بتوقيت البحرين.

11:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

10:00 مساءاً بتوقيت الكويت .

10:00 مساءاً بتوقيت قطر.

7:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

10:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

7:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .


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