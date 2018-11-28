الان مباراة القمة| ليفربول ضد بي اس جي بث مباشر.. مشاهدة ليفربول وباريس سان جيرمان في دورى أبطال أوروبا

حسن صادق.. قعيد يحارب عجزه بالفن على الرصيف (فيديو)

جسد عليل لم يمنع المرض من الوصول إلى الحيوانات على أرض الواقع إلا أنه استدعاها في رسوماته ولوحاته الفنية يستعرضها لمن يقدر قيمتها من بين المارة على منطقة رمسيس، وعلى الرغم من علة جسده إلا أن عقله ...