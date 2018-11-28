HD كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر بدون تقطيع | يلا شوت | KOORA LIVE | يلا كورة اون لاين

يلتقي ليفربول بقيادة الدولي المصري محمد صلاح مع باريس سان جيرمان في مواجهة من العيار الثقيل تأتيكم الثلاثاء في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة ضمن دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، مباراة مرتقبة يحل خلالها بطل الدوري الفرنسي بقيادة نيمار ومبابي وكافاني ضيفاً على محمد صلاح ورفاقه، في لقاء يبحث خلاله الفريقان عن تحقيق نتيجة قوية يدشنان بها انطلاقتهما في المسابقة الأوروبية الكبرى.





موعد مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان





مباراة ليفربول (محمد صلاح) وباريس سان جيرمان موعدك معها سيكون يوم الثلاثاء 18 أيلول/سبتمبر في تمام الساعة 22.00 بتوقيت مكة المكرمة 21.00 بتوقيت القاهرة وستبث على قناة beIN SPORTS HD1 مباشرة بتعليق الزميل رؤوف خليف، وسيسبق المواجهة استوديو تحليلي خاص.





ليفربول Vs باريس سان جيرمان.





البطولة : دوري أبطال أوروبا (دور المجموعات - الجولة الأولى).





القنوات الناقلة : بي ان سبورت 1 .





الملعب : حديقة الأمراء.





المعلق : رؤوف خليف .





موعد المباراة :





10:00 مساءاً بتوقيت السعودية .





9:00 مساءاً بتوقيت مصر .





10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .





10:00 مساءاً بتوقيت الأردن.





10:00 مساءاً بتوقيت سوريا .





10:00 مساءاً بتوقيت لبنان .





10:00 مساءاً بتوقيت العراق .





9:00 مساءاً بتوقيت السودان .





10:00 مساءاً بتوقيت اليمن .





9:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .





8:00 مساءاً بتوقيت تونس .





8:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .





8:00 مساءاً بتوقيت المغرب .





11:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.





10:00 مساءاً بتوقيت البحرين.





11:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.





10:00 مساءاً بتوقيت الكويت .





10:00 مساءاً بتوقيت قطر.





7:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.





10:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .





7:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .







