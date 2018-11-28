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الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 03:38 ص

بث حي HD كورة جول | كورة ستار| مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر الاسطورة الان | مباراة ليفربول وبي اس جي لايف

بث حي HD كورة جول | كورة ستار| مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر الاسطورة الان | مباراة ليفربول وبي اس جي لايف

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مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان
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ويلتقي محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزى بنظيره باريس سان جيرمان فى العاشرة مساء اليوم الاربعاء 28-11-2018 بملعب حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية باريس ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بمسابقة دورى ابطال اوروبا.


ويحتل باريس سان جيرمان المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 5 نقاط، خلف ناديا ليفربول ونابولي الايطالي بفارق نقطة واحدة.


ويذاع اللقاء فى تمام العاشرة مساء الأربعاء بتوقيت القاهرة، وتذاع على قناة beIN SPORTS HD 1 .


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