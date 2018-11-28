ضبط 1215 مخالفة مرورية متنوعة بالغربية

نظمت الإدارة العامة للمرور بمديرية أمن الغربية، بقيادة العميد ماجد ناشد، حملة مرورية بمدن ومراكز المحافظة، أمس الثلاثاء، تحرير وضبط 1215 مخالفة مرورية متنوعة، وكذا تحصيل 70 ألفا، و400 جنيه غرامات فورية.



تلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد ماجد ناشد مدير إدارة مرور الغربية، بشن حملة مرورية بمدن ومراكز المحافظة، أسفرت عن تحرير وضبط 1215 مخالفة متنوعة شملت: "السير عكس الاتجاه والسير بدون لوحات معدنية والسير برخصة منتهية وبدون رخصة قيادة".



وضبط دراجات نارية ومركبات توك توك بدون لوحات وبدون تراخيص وتحصيل 70 ألفا و400 جنيه غرامات فورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار إخطار النيابات المختصة بذلك.