بث مباشر مباريات اليوم| مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم الاربعاء 28-11-2018 |كورة ستار | كورة جول





يقدم لكم "الدستور" بثا مباشرًا لمباراة ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم لحظة بلحظة في دوري أبطال أوروبا.

تشكيلة الفريقين





ليفربول يبدأ بدون فيرمينو وكيتا، وباريس سان جيرمان بالقوة الضاربة في قمة مباريات اليوم.









المجموعة الثالثة التي يعتبرها الكثيرون هي الأصعب والأقوى في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم ستجمع بين ليفربول الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي ونابولي الإيطالي بالإضافة إلى حامل لقب البطولة في عام 1990 فريق النجم الأحمر الصربي.





ليفربول الذي وصل إلى نهائي البطولة في الموسم الماضي يطمح الموسم الحالي بتدعيمات في كافة المراكز في تحقيق اللقب السادس له في تاريخ دوري الأبطال، بقيادة الهجوم الأقوى في النسخة الماضية المكون من محمد صلاح وروبيرتو فيرمينو الذي لن يشارك اليوم وساديو ماني وبتدعيم جديد وهو شيردان شاكيري لاعب ستوك سيتي السابق.

ويحتل باريس سان جيرمان المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 5 نقاط، خلف ناديا ليفربول ونابولي الايطالي بفارق نقطة واحدة.



ويذاع اللقاء فى تمام العاشرة مساء الأربعاء بتوقيت القاهرة، وتذاع على قناة beIN SPORTS HD 1 .



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