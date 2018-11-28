رفع 312 حالة إشغال فى حملة لمرافق الغربية

شنت شرطة المرافق بالغربية، بقيادة العميد مهند أبو ليمون، حملة بمدن المحافظة، أمس الثلاثاء؛ للحد من ظاهرة انتشار الباعة الجائلين، تخللها رفع 312 حالة إشغال وإزالة 35 حاجزا خرسانيا، و29 لوحة إعلانية بالطريق العام.



كان اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا من مدير شرطة المرافق بنتائج الحملة، والتي أسفرت عن تحرير 308 محاضر إشغال للمخالفين بالطريق العام، وتنفيذ 312 حالة رفع إشغالات مخالفة بالطريق، وإزالة 41 فرشا عشوائيا لبيع الخضر والفاكهة، وإزالة 35 حاجزا خرسانيا، و29 لوحة إعلانية مخالفة وبدون ترخيص بالطريق العام.



كما تضمنت نتائج الحملة ضبط 20 عربة يدوية خاصة بالباعة الجائلين ونقل بطئ " كارو"، وتنفيذ 11 قرارا بالغلق الإداري لمحلات تجارية ومقاهي، وتحرير 45 محضر بيئة ونظافة لمحلات مختلفة، وإزالة 37 كشكا خشبيا ومن الصاج وغرز مقاهي بدون ترخيص، وتحصيل 82 غرامة فورية بعد التصالح مع أصحابها.