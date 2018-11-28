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الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 03:19 ص

تنفيذ 4166 حكمًا قضائيًا بالغربية

اللواء طارق حسونة،
اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية
الغربية - حسام فوزي جبر وعبد المنعم محمد
dostor.org/2413995

شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية أمس الثلاثاء، بنطاق دوائر مراكز وأقسام المحافظة لإعادة الانضباط الأمني وضبط الخارجين عن القانون والهاربين من أحكام أسفرت عن تنفيذ 4166 حكما قضائيا، وضبط 32 قطعة سلاح متنوعة.

كان اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية بنتائج الحملة، التي أسفرت عن تنفيذ 4166 حكما قضائيا شملت "جنح حبس وجنائي ومخالفات وغرامات" وضبط 32 قطعة سلاح "أبيض وناري" و15 قضية تجارة وتعاطي مخدرات و6 قضايا آداب عامة و2 قضية مصنفات فنية و2 قضية أموال عامة و10 قضايا أحداث و3 قضايا بلطجة و8 قضايا تلوث بيئي، و51 مخالفة سرقة تيار كهربائي.

كما أسفرت نتائج الحملة عن ضبط 13 مسجل خطر، و37 مشتبها فيهم جنائيا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك، وجار إخطار النيابات المختصة.

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