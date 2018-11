بث مباشر| مباراة بيراميدز والنجوم اليوم الأربعاء 28/ 11/ 2018 فى الدورى المصري

يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة بيراميدز والنجوم الأربعاء 28/11/2018 في الدوري المصري الممتاز، حيث يحل فريق بيراميدز ضيفاً على نظيره فريق النجوم في إطار منافسات الجولة السادسة عشر في بطولة الدوري المصري الممتاز، وتُقام مباراة بيراميدز والنجوم اليوم الأربعاء الموافق 28 نوفمبر 2018، على أرضية ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس.



ويدخُل فريق بيراميدز المباراة ساعياً لتعزيز موقعه في مقدمة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز، فيما يسعى فريق النجوم لمحاولة تعزيز موقعه في وسط الترتيب بعيداً عن منطقة الهبوط.



تابع لايف مباراة بيراميدز والنجوم مباشر، حيث يدخل فريق الأهرام مباراته أمام مضيفه فريق النجوم، وهو متواجد الراهن في المركز الرابع في جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي، وذلك بعدما نجح في حصد 23 نقطة بعدما خاض 12 جولة من بطولة الدوري المصري الممتاز.



وسوف يدخل فريق النجوم مباراته أمام ضيفه فريق بيراميدز، وهو متواجد في المركز الثاني عشر في جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي، وذلك بعدما نجح في حصد 16 نقطة بعدما خاض 14 جولة من بطولة الدوري المصري الممتاز.



هذا ومن المقرر أن تُقام مباراة بيراميدز والنجوم في الدوري المصري الممتاز في يوم الأربعاء الموافق 28 نوفمبر 2018، على أرضية ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس، وسوف تنطلق المباراة، في تمام الساعة السابعة مساء.



القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز والنجوم في الدوري المصري الممتاز الأربعاء: يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة بيراميدز

بث مباشر مباراة بيراميدز ضد النجوم في الدوري المصري الممتاز، حيث تُذاع المباراة في الدوري المصري الممتاز اليوم الأربعاء عبر شبكة قنوات ON SPORT المصرية باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية إذاعة جميع مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.



كما تُذاع المباراة أيضاً في بطولة الدوري المصري الممتاز في يوم الأربعاء عبر شبكة قنوات النيل المصرية باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية إذاعة جميع مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث تُذاع المباراة على الهواء مباشرة وحصرياً على قناة NILE SPORT