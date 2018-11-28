القاهرة : الأربعاء 28 نوفمبر 2018
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الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 02:44 ص

أمريكا.. الموافقة على مشروع قانون لمعاقبة حلفاء إيران فى العراق

أمريكا.. الموافقة
وكالات
dostor.org/2413983

وافق مجلس النواب الأمريكي، على مشروع قانون، تفرض بموجبه عقوبات على حلفاء إيران في العراق، وفي مقدمتهم ميليشيات كتائب حزب الله، وميليشيات عصائب أهل الحق.

ويمهد مشروع القانون الطريق لفرض عقوبات على العديد من قادة هذه الميليشيات، وعلى رأسهم قيس الخزعلي الذي يتزعم ميليشيات عصائب أهل الحق، وأكرم الكعبي من ميليشيات حزب الله، الذي يخضع بالأصل لعقوبات أمريكية.

وتعتزم واشنطن معاقبة الميليشيا التابعة لإيران، وعلى رأسها حزب الله العراقي، الذي ظهر بالتزامن مع ميليشيات إيرانية عديدة، مثل كتائب لواء أبي الفضل العباس، وكتائب كربلاء وكتائب السجاد وكتائب زيد بن علي، وقد توحدت جميعها تحت لواء "حزب الله العراقي" في عام 2006.

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