مدير أمن الغربية يزور أمين شرطة زفتى المصاب ويتفقد الحالة الأمنية

قام اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، واللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية، بزيارة أمين الشرطة المصاب بطلق ناري أثناء حملة أمنية لمداهمة أحد أوكار أباطرة الإجرام وتجارة المواد المخدرة بطريق "زفتى – بنها" أمام كمين قرية تفهنا العزب، في مستشفى طوارئ طنطا الجامعي عقب نقله من مستشفى زفتى العام، وكان مدير الأمن قد توجه إلى زفتى فور علمه بالحادث وزار الأمين المصاب فى مستشفى زفتى العام.



كما قام مدير الأمن بتفقد اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، نقطة ارتكاز تفهنا العزب ودفرة وقوات تأمين المسجد البدوى وعدد من الكنائس؛ لمتابعة يقظة القوات والوقوف على جاهزيتها لمواجهة أي طوارئ.



ووجه مدير الأمن مدير إدارة البحث الجنائي بضرورة ضبط "عوض. ك" وشهرته الحوت والمتهم بإدارة أوكار لتجارة المخدرات بمنطقتي ساقية السلايمية والعكل بتفهنا العزب.



بدأت الواقعة بتلقي مدير أمن الغربية، إخطارًا يفيد بإصابة محمد السمري، أمين شرطة من قوة مباحث مركز زفتي بطلق ناري بذراعه الأيمن وبطنه، أثناء مطاردة "عوض. ك" عاطل مسجل شقي خطر وشهرته "الحوت" أحد أباطرة الإجرام والبلطجة وتجارة المخدرات.



وانتقلت القيادات الأمنية تحت قيادة العميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية والرائد أحمد خيري رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي زفتى والسنطة، ووكيل الفرع المقدم أحمد مصلح، وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث، ونقل أمين الشرطة المصاب إلى طوارئ مستشفى زفتى العام لإسعافه.



وتكثف الأجهزة الأمنية بالغربية من جهودها لضبط المتهم الهارب والدفع بسلسلة من دوريات الشرطة لمطاردة المسجل شقي خطر، وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضرًا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.