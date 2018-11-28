ترتيبات لاستئناف جلسات البرلمان اليمنى فى عدن

كشف نائب رئيس البرلمان اليمني، محمد علي الشدادي، الثلاثاء، عن ترتيبات "جارية" لاستئناف عقد جلسات البرلمان، في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن.



وقال الشدادي، خلال لقاءه بالسفير الصيني لدى اليمن، تيان تشي، إن النصاب القانوني لأعضاء البرلمان المؤيدين للشرعية اليمنية، قد اكتمل، وإن الترتيبات جارية لانعقاده في عدن. طبقًا لما نقلته وكالة الأنباء اليمنية سبأ.



ومنذ العام الماضي، تسعى الحكومة اليمنية إلى لمّ شمل البرلمان، واستدعاء أعضائه، لعقد جلسة تشاورية في المملكة العربية السعودية، ضمن ترتيبات انتخاب هيئة رئاسية جديدة له، لاستئناف جلساته، من الأراضي اليمنية، بعد توقف دام قرابة 4 أعوام.



وخلال أكتوبر الماضي، استقبلت العاصمة السعودية الرياض، عددا من أعضاء البرلمان اليمني، بينهم برلمانيون تمكنوا من مغادرة المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية الانقلابية، في شمال البلاد.