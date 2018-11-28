اليوم.. محاكمة موظف بـ"الدولية لأعمال الغاز" اختلس 117 ألف جنيه

تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، محاكمة موظف بالشركة الدولية لأعمال الغاز "هاوس جاز"، اختلس 116977 ألف جنيه مملوكة لجهة عمله.



وتعقد الجلسة برئاسة المستشار بشير أحمد عبد العال وعضوية المستشارين علاء كمال البيلي وأيمن عفيفي سالم ومحمد أحمد راشد، وأمانة سر ممدوح غريب وعبد المجيد حلمي.



وكشف أمر الإحالة الصادر من نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار تامر فاروق، المحامي العام بنيابة الأموال العامة العليا، في القضية رقم 5735 لسنة 2015 جنايات قسم البساتين، قيام المتهم هشام سعد محمد عمر، بصفته أحد العاملين بإحدى شركات المساهمة "مسئول تركيب بالشركة الدولية لأعمال الغاز "هاوس جاز" "اختلس ما لا وجد في حيازته بسبب وظيفته، بأن اختلس خامات ومعدات موصوفة بتقرير لجنة الفحص تبلغ قيمته 116977 جنيها "مائة وستة عشر ألفا وتسعمائة وسبعة وسبعون جنيها" مملوكة لجهة عمله مسلمة إليه من مخازنها، بحسبانه المختص باستلامها؛ لاستخدامها في إحدى مشروعات الشركة، ومعهود إليه حفظها واستعمالها في هذا الغرض، إلا أنه احتبسها لنفسه بنية تملكها على النحو المبين بالتحقيقات.



وكشفت شهادة محمود فوزي، وكيل الشركة الدولية لأعمال الغاز "هاوس جاز" أن المتهم مشرف تركيبات بالشركة الدولية لأعمال الغاز، واستلم بتلك الصفة خامات ومعدات؛ لاستعمالها بمشروع توصيل غاز بمدينة كفرالشيخ، إلا أن المتهم قام باختلاس بعض الخامات التي قام باستلامها، بلغت قيمتها 116977 مائة وستة عشر ألفا وتسعمائة وسبعة وسبعون جنيها، من ضمن العهدة المسلمة إليه بصفته الوظيفية واحتبسها لنفسه.