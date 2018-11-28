اليوم.. محاكمة عاطل قتل مواطن على إثر نشوب مشاجرة بالمرج

تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس محاكمة عاطل قتل مواطن بسبب مشاجرة بالمرج، تُعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد طاهر شتا، وعضوية المستشارين يسري محمد ذكري وأحمد إبراهيم محمد، وأمانة سر وائل عبد المقصود وسمير رزق.



كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم (عبد الظاهر. ا) بقتل المجني عليه (عبد الرحمن.ش) عمدًا مع سبق الإصرار، وتوجه إلي المكان الذي أيقن مسبقا تواجده فيه وما أن ظفر به حتي قام بذبحه مستخدما سلاح أبيض "كتر"، محدثًا إصابته التي أودت بحياته.



وكشفت شهادة محمود حسن أنه علي إثر نشوب مشاجرة قام فيها المجني عليه بإلقاء حجارة علي المتهم، فقام المتهم عقب ذلك بفترة زمنية بمباغتة المجني عليه وأثناء وقوفه بالطريق العام، ذبحه بكتر.