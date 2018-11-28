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الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 02:12 ص

اليوم.. محاكمة مالك لشركة الأنظمة المتكاملة ومحام فى رشوة المترو

محكمة ـ أرشيفية
محكمة ـ أرشيفية
عادل عبد العال
dostor.org/2413972

تستكمل، اليوم الأربعاء، محكمة جنايات القاهرة ثاني جلسات محاكمة محمد.س" مالك شركة للأنظمة المتكاملة ووليد.أ 43 سنة محام، لقيامهما بعرض مبلغ 150 ألف جنيه رشوة على مدير إدارة التخطيط وتطوير تكنولوجيا المعلومات بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الإنفاق، مقابل التغاضى عن المخالفات التى ترتكبها الشركة وعدم توقيع جزاء عليها، وإنهاء إجراءات صرف مستحقاتها.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حمادة محمد شكري، وعضوية المستشارين ناصر بربري وأسامة محمد علي وسعيد رشيد السمادوني، وأمانة سر ياسر عبدالعاطي وعبد المسيح فل.

حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، عضو مجلس القضاء الأعلى، جلسة 26 نوفمبر لمحاكمة "محمد.س" مالك شركة للأنظمة المتكاملة ووليد.أ 43 سنة محام لقيامهما بعرض مبلغ 150 ألف جنيه رشوة على مدير إدارة التخطيط وتطوير تكنولوجيا المعلومات بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الإنفاق مقابل التغاضى عن المخالفات التى ترتكبها الشركة وعدم توقيع جزاء عليها وإنهاء إجراءات صرف مستحقاتها.

تعقد جلسات المحاكمة برئاسة المستشار حمادة شكرى وعضوية المستشارين ناصر صادق بربرى وأسامة محمد على وسعيد السمادونى.

كشفت تحقيقات محمد الجرف وكيل أول نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول للنيابة أن "هانى.ع" يعمل مدير إدارة التخطيط وتطوير تكنولوجيا المعلومات وأنه المختص وظيفيا بالتوقيع على المستندات اللازمة لصرف مستخلصات الشركة، واتخاذ إجراءات تحصيل الغرامات من الشركات المخلة بالتزاماتها التعاقدية معها، وأن المتهم عرض عليه مبلغ الرشوة وأعطاه 30 ألف جنيه كمقدم رشوة بهدف استكمال التعامل مع شركته.

واعترف المتهم الأول بتقديمه مبلغ الرشوة مقابل التغاضى عن مخالفات شركته وعدم توقيع جزاء عليها وإنهاء إجراءات صرف مستحقاتها.

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