بث مباشر| مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان فى دوري الأبطال

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تذاع المباراة على قناة بين سبورت، حيث أعلنت شبكة بين سبورت القطرية الناقل الحصري لبطولة دوري ابطال اوروبا في المنطقة العربية عن نقل المباراة عبر قناة "bein sports HD1".



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