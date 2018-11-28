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الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 01:38 ص

بث مباشر| مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم الأربعاء 28/ 11/ 2018 فى دورى الأبطال

بث مباشر| مباراة
بث مباشر| مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم الأربعاء 28/ 11/ 2018 فى دورى الأبطال
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يحمل ملعب حـديقة الأمراء عدد كبير من أهم نجوم العالم، فيحمل نجوم فريق ليفربول الذي سيُقاتل للفوز في هذه الجولة على نظيره الفرنسي باريس سان جيرمان وننقل اليكم الان تردد القنوات بشكل مجاني تماماً دون أي اشتراكات لمشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول وباريس سان جيرمان فى دورى ابطال اوروبا.
بين سبورت مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان رابط ليفربول وباريس سان جيرمان
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وسوف نشاهد المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت مصر، وفي الساعة الحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وهناك عدد كبير من الجماهير العربية وبالتحديد الجمهور المصري الذي يتابع المباراة من أجل نادي ليفربول الذي يلعب في صفوفه النجم المصري محمد صلاح، والذي سيقاتل مع فريقه حتى يستطيع الحصول على ثلاثة نقاط إضافية من خلال هذه المباراة كي يحصل على درع أمان للوصول إلى دور الـ 16 من خلال هذه البطولة الكبيرة.

ترتيب مجموعة ليفربول فى دورى ابطال اوروبا
الفريق المركز عدد النقاط
ليفربول 1 6
نابولي 2 6
باريس سان جيرمان 3 5
النجم الاحمر 4 4
تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وباريس سان جيرمان
يمكنكم مشاهدة المباراة من خلال قناة بي إن سبورت الأولى، والتي سيقوم بالتعليق من خلالها المعلق المشهور/ عصام الشوالى ويمكن متابع بث تردد 1 beIN SPORTS HD من هنا.

بالإضافة إلى مجموعة أخرى من القنوات التي تُبث عبر أقمار صناعية مختلفة، منها:

اسم القناة القمر الصناعي التردد معامل الترميز والاستقطاب
CBC Sport HD AzerSpace 46°E 11135 أفقي / 27500
IRIB Varzich Badr 26°E 11881 أفقي / 27500
ARENA SPORT يوتيل سات 11512 عمودي / 30000
IDMAN TV AzerSpace 46°E 11175 أفقي / 27500
قناة ZDF الألمانية Astra 11954 أفقي / 27500


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