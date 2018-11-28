بسكال مشعلانى تكشف عن مفاجأتها للجمهور المصرى

كشفت الفنانة اللبنانية بسكال مشعلاني سبب غيابها عن الساحة الفنية منذ عدة أعوام، قائلة: "غبت عن الأضواء بعد إنجاب ابني منذ 3 أعوام"، مشيرة إلى أنها تسعى للحفاظ على صحتها ورشاقتها؛ ولذلك توقفت عن تناول الأطعمة الفسفورية.



وقالت "بسكال"، خلال لقائها مع برنامج "The Insider بالعربي" المذاع على فضائية "دبي"، إنها قررت العودة للغناء مرة أخرى بأغنية "أخاف أعشقك" من ألحان زوجها ملحم أبو شديد، مشيرة إلى أنها لا تبحث عن الأغاني التي تلاقي نجاح كبير لفترة محددة، مؤكدة أنها تبحث عن الكلمات المحترمة ولحنها الجيد.



وأكدت أنها تشعر بحزن شديد بسبب غيابها عن الجمهور المصري؛ ولذلك تعد حاليًا أغنية رومانسية تليق بذوق الجمهور المصري، بالإضافة إلى فلكلور أردني.