قمة العالم (liverpool vs psg)| شاهد يوتيوب الآن مباراة ليفربول ضد باريس سان جيرمان بث مباشر| livehd7| يلاشوت

يخوض النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزى مباراة مصيرية ضد باريس سان جيرمان فى العاشرة مساء اليوم الاربعاء 28-11-2018 على ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية باريس ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بمسابقة دورى ابطال اوروبا.

يخوض النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزى مباراة مصيرية ضد باريس سان جيرمان فى العاشرة مساء اليوم الاربعاء 28-11-2018 على ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية باريس ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بمسابقة دورى ابطال اوروبا.