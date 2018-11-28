الليلة.. الحفل الشهرى للمطرب على الحجار بساقية الصاوى

يشهد مسرح النهر التابع لساقية الصاوي بالزمالك٬ الحفل الشهري للفنان المطرب الكبير علي الحجار، وذلك في تمام التاسعة من مساء اليوم الأربعاء.



وكالعادة يختتم علي الحجار الشهر بساقية الصاوي، حيث تقام حفلته آخر أربعاء من كل شهر، ويشدو "الحجار" بباقة من أجمل أغنياته، ومنها: "عارفة، على قد ما حبينا، في قلب الليل، بنت وولد، أعذريني، ضحكة المساجين، داري العيون، كناريا، من غير ما تتكلمي، عم بطاطا" وغيرها.



يُذكر أن جمهور علي الحجار، في حفلاته في الساقية يتنوع من كبار وصغار وشباب وإن دل ذلك فيدل على مدى ارتباط فن علي الحجار بحياتنا.

