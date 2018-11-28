القاهرة : الأربعاء 28 نوفمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
03:51 ص

بث مباشر لأهم مباريات اليوم 28-11-2018| مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان (liverpool vs psg)
03:32 ص

بث مباشر مباريات اليوم| مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم الاربعاء 28-11-2018 |كورة ستار | كورة جول
12:57 ص

قمة العالم (liverpool vs psg)| شاهد يوتيوب الآن مباراة ليفربول ضد باريس سان جيرمان بث مباشر| livehd7| يلاشوت
12:22 ص

مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان| شاهد الآن أقوى مباراة في دوري الأبطال بث مباشر
10:50 م

مشاهدة مباراة ريال مدريد وروما بث مباشر اليوم 27-11-2018 في دوري أبطال أوروبا
08:17 م

موعد مباراة ريال مدريد وروما والقنوات الناقلة| بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وروما
06:14 م

ريال مدريد ضد روما بث مباشر
09:22 م

شقيقتان تبيعان «ساندوتشات بيتى» فى مترو الأنفاق: نحمى الطلاب من أكل الشارع
08:50 م

قاتل مسن فى الدقهلية: «حاول يغتصبنى فذبحته»
08:44 م

أم تُغرق ابنها فى برميل مياه: «خفت لحد يعايره لأنه ابن حرام»
08:39 م

نتنياهو يلعب بسلاح التطبيع مع السودان والبحرين
01:36 ص

أمريكا تغلق معبرا حدوديا فى كاليفورنيا وسط ضغوط من المهاجرين
الثقافة
الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 07:49 ص

الليلة.. الحفل الشهرى للمطرب على الحجار بساقية الصاوى

علي الحجار
علي الحجار
نضال ممدوح
dostor.org/2413931

يشهد مسرح النهر التابع لساقية الصاوي بالزمالك٬ الحفل الشهري للفنان المطرب الكبير علي الحجار، وذلك في تمام التاسعة من مساء اليوم الأربعاء.

وكالعادة يختتم علي الحجار الشهر بساقية الصاوي، حيث تقام حفلته آخر أربعاء من كل شهر، ويشدو "الحجار" بباقة من أجمل أغنياته، ومنها: "عارفة، على قد ما حبينا، في قلب الليل، بنت وولد، أعذريني، ضحكة المساجين، داري العيون، كناريا، من غير ما تتكلمي، عم بطاطا" وغيرها.

يُذكر أن جمهور علي الحجار، في حفلاته في الساقية يتنوع من كبار وصغار وشباب وإن دل ذلك فيدل على مدى ارتباط فن علي الحجار بحياتنا.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

الكابتن.. حكايات إبراهيم عبدالمجيد مع الكرة: القراءة منعتني من الاحتراف

منذ أقل من شهرين

المتوهج.. يوسف إدريس فى حوار غير منشور: أنا رسول الكتابة.. وروايات نجيب محفوظ لا تعجبنى

منذ أقل من شهرين

أنيس الكبار.. يوسف القعيد: والدى كان يريدنى محاميًا لكننى خنته

منذ 3 شهر

بعد وفاة ناجي شاكر.. ما مصير الدمية "ريحانة"؟

منذ 3 شهر

الولى.. الشخصيات الحقيقية لأبطال مصطفى حسين

منذ 3 شهر

تمثال فاتن حمامة ينتظر قرار «الثقافة» بوضعه فى الأوبرا

الآن

يلا شوت | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم – بث مباشر ليفربول وباريس سان جيرمان - beIN SPORTS HD 1

ترامب قد يلغى اجتماعه مع بوتين بسبب أزمة أوكرانيا

بوتين يعتزم لقاء ولى العهد السعودى على هامش قمة العشرين

الذهب يهبط لأدنى مستوى فى أسبوع مع صعود الدولار

ads
الأكثر قراءة

وفاة نجل مطرب المهرجانات مجدي شطة

بالفيديو.. دينا الشربينى ترد على منتقدى علاقتها بعمرو دياب

بسكال مشعلانى تكشف عن مفاجأتها للجمهور المصرى

دانيل كارينيو مدرب النصر السعودى السابق يقترب من قيادة النادى الأهلى

ألبومات الصور

حسن صادق.. قعيد يحارب عجزه بالفن على الرصيف (فيديو)

مئات الصيادلة يشاركون في عزاء "أحمد طه" المقتول في السعودية (فيديو)

"الرحمة" تصرف علاج فيروس "سي" ضمن حملة ١٠٠ مليون صحة

"حى الزبالين".. ملوك إعادة التدوير يتحولون لأثرياء من القمامة

نجم الساعة

محافظ كفر الشيخ يناقش تنفيذ عدد من مشروعات الطرق والكباري

الأكثر قراءة

وفاة نجل مطرب المهرجانات مجدي شطة

بالفيديو.. دينا الشربينى ترد على منتقدى علاقتها بعمرو دياب

بسكال مشعلانى تكشف عن مفاجأتها للجمهور المصرى

دانيل كارينيو مدرب النصر السعودى السابق يقترب من قيادة النادى الأهلى

ads
كشكول

المغربي:كل الدعم لاتحاد طلاب جامعة بنها

تجارة سوهاج تواصل تدريب "ابدأ مشروعك "

لجنة الأعداد ليوم العلم الأول بجامعة سوهاج تضع أسس التكريم

رئيس جامعة بني سويف يفتتح ورشة عمل منح السفارة الأمريكية

القومي للإعاقة في سوهاج لتدشين مبادرة للمشروعات الصغيرة بكل وحدة قروية

الأمصار

روسيا: فرض مزيد من العقوبات الغربية لن يحل أزمة أوكرانيا

خبير مصري: الدبلوماسية العامة حل الشعوب للانفتاح على العالم

التحالف يدك دوريات ومواقع مليشيا الحوثي بين لحج وتعز

صحيفة: مدير حملة ترامب التقى مؤسس ويكيليكس سرا

العثور على مصنع للخمور بالمملكة السعودية "صور"

مرايا الابداع

كما لو كنتُ أعرفهُ!

قولوا لعين الشمس ما تطولش

منوعات

رونالدو يطيح بـ"ملكة إنستجرام" الحسناء

4 نصائح "ذهبية" تجنبك الوجبات الكبيرة وزيادة الوزن

فنان بريطانى يكشف "جوهر الأشياء" فى معرض فنى

مقالات الرأي
د-أحمد-الخميسى

​ أحمد خالد توفيق بين الدراويش والإخوان والمثقفين

المزيد
الصحة

تشخيص مرض السكر عن طريق تسليط الضوء على الجلد

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎