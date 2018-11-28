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الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 12:44 ص

الان عاجل .. موعد بث مباشر مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان في أبطال أوروبا اليوم مجانا على بين سبورت المفتوحة

ليفربول وباريس سان
ليفربول وباريس سان جيرمان
الدستور
dostor.org/2413917

بث مباشر مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان حيث يلتقي فريق ليفربول مع نظيره باريس جيرمان يوم الأربعاء الموافق 28 من شهر نوفمبر لعام 2018 وذلك فى بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث تعتبر مباراة هامة ونارية والجميع ينتظرها منذ أيام كثيرة، يوتيوب مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان.

يلا شوت مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان يحتل فريق ليفربول المركز الثاني في المجموعة برصيد 6 نقاط بعد فوزه فى مبارتان وخسارته فى مباراتان متساوياً فى النقاط مع فريق نابولي الإيطالي الذي يتفوق بفارق الأهداف، ويحتل باريس الفرنسي المركز الثالث برصيد خمس نقاط بعد فوزه فى مباراة وتعادله فى اثنين وخسارته فى واحده أمام الريدز، مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان.

كورة لايف الان مباراة ليفربول وباريس سان جيرمانوتحظي المباراة بمتابعة خاصة من الجماهير المصرية بسبب تواجد الدولي المصري محمد صلاح ضمن صفوف فريق ليفربول الانجليزي، حيث تنتظر الجماهير تألقه خلال المباراة، ومنح فريقه 3 نقاط جديدة تقربه من الصعود لدور الـ16 بالبطولة، كلوب وصلاح يتحديان باريس سان جيرمان.

موعد وتوقيت مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان فى تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر العربية، وتقام فى المملكة العربية السعودية فى تمام الساعة الحادية عشر مساءً، كما تقام بتوقيت الإمارات الساعة الثانية عشرة صباحاً، والقنوات الناقلة لعرض مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان على قنوات Bein Sport HD 1، بين سبورت المفتوحة لن تنقل المباراة عدرا الرابط الموضوع أسف المقالة.

الان بشكل حصري يمكنكم الاستمتاع بمشاهدة طيبة مجانا مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان كما يمكنكم متابعينا مشاهدة مباراة ليفربول ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا عبر خدمة البث المباشر على موقع الدستور الان لايف.

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