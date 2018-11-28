القاهرة : الأربعاء 28 نوفمبر 2018
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بث مباشر مباريات اليوم| مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم الاربعاء 28-11-2018 |كورة ستار | كورة جول
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قمة العالم (liverpool vs psg)| شاهد يوتيوب الآن مباراة ليفربول ضد باريس سان جيرمان بث مباشر| livehd7| يلاشوت
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مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان| شاهد الآن أقوى مباراة في دوري الأبطال بث مباشر
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مشاهدة مباراة ريال مدريد وروما بث مباشر اليوم 27-11-2018 في دوري أبطال أوروبا
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ريال مدريد ضد روما بث مباشر
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اقتصاد
الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 02:41 ص

3070 دولارًا.. سعر طن "رقائق السيليكون" اليوم

رقائق السيليكون
رقائق السيليكون
طارق عتمان
dostor.org/2413916

ارتفع سعر رقائق السيليكون النقي، اليوم الأربعاء، عند مستوياته السابقة بالأسواق العالمية، وسجل سعر الطن المترى للرقائق نحو 3070 دولارًا.

وتدخل رقائق السيليكون، في صناعة الأجهزة الإلكترونية.

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