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الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 12:39 ص

كورة HD بث مباشر مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم على beIN Sport HD ... (محمد صلاح) يوتيوب رابط مباراة الليفر وباريس

ليفربول وباريس سان
ليفربول وباريس سان جيرمان
الدستور
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يلا شوت الجديد بث مباشر مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان HD يوتيوب | مشاهدة مباراة ليفربول والـPSG تدرب ليفربول في ميلوود صباح اليوم الثلاثاء قبل مواجهة دوري أبطال أوروبا مع باريس سان جيرمان - ويمكنك مشاهدة جزء من الجلسة الآن باريس سان جيرمان يستضيف ليفربول في بارك دي برانس ليلة الأربعاء مع العلم أن الخسارة يمكن أن تراهم يتصارعون من دوري أبطال أوروبا مع لعبة جماعية واحدة ما زالت في طريقها.

لقد جرفت فرق دوري الدرجة الأولى الفرنسي أمام الجميع على الصعيد المحلي هذا الموسم ، لكنها كانت قصة مختلفة في أوروبا بفوز واحد فقط من مبارياتها الأربعة في المجموعة الثالثة حتى الآن.

نقطة واحدة فقط تفصل بين المراكز الثلاثة الأولى في الترتيب وتتجه إلى الجولة الخامسة ، والفوز لكلا ليفربول ونابولي سيشهد أن باريس سان جيرمان لن تتمكن من إنهاء السباقين الأول والثاني ، وبالتالي يتم تقديمها إلى دوري أوروبا لكرة القدم على أفضل تقدير في السنة الجديدة.

هنا ، الرياضة الخلد ينظر في كيف يمكن توماس Tuchel تعيين فريقه للخروج في المسابقة الحاسمة.

مشكوك فيه: كيليان مباب (كتف) ، نيمار (المقرب) ، ستانلي نسوكي (اوتار الركبة)

سيطرت لياقة كيليان مباباي ونيمار على هذا الترابط ، حيث تلقى ثنائي نجم فريق باريس سان جيرمان إصابات خلال فترة الاستراحة الدولية التي استبعدتها في نهاية الأسبوع من الفوز على تولوز.

كلا اللاعبين شاركوا في التدريب يوم الثلاثاء ومن المتوقع أن يبدأوا المباراة ، على الرغم من ذلك ، يستعيدون فريق PSG الثلاث إلى القوة الكاملة إلى جانب إدينسون كافاني.

كان هناك المزيد من الأنباء الجيدة على جبهة الإصابة في عطلة نهاية الأسبوع ، حيث ظهر داني ألفيش أول ظهور له هذا الموسم على مقاعد البدلاء ، في حين تم تضمين ليفين كورزاوا أيضاً في تشكيلة الفريق لأول مرة.

ومن المرجح أن تأتي مباراة يوم الأربعاء مبكرا لأن تبدأ ، لكنها متاحة وستقدم خيارات مهاجمة الجناح الخلفي في نظام Tuchel الجديد المفضل 3-4-3.

قد يضطر أنخيل دي ماريا للعب دور الجناح الظهير الأيسر إذا اختار توتشيل الشريك أدريان رابيوت مع ماركو فيراتي في الوسط ، لكنه قد يميل أيضاً إلى الذهاب مع تشكيلة أكثر هجومية بالنظر إلى حاجة فريق باريس سان جيرمان للفوز.

جيانلويجي بوفون والفونس أريولا كانا يتبادلان القفازات حتى الآن هذا الموسم ، لكن بوفون كان قد بدأ المباراة الأخيرة في دوري أبطال أوروبا وفي نهاية الأسبوع ، لذا يبدو أنه سيحصل على موافقة يوم الأربعاء.

يلا شوت الجديد بث مباشر مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان HD يوتيوب | مشاهدة مباراة ليفربول والـPSGأجرى ريدز تمرينًا قبل أن يسافر إلى العاصمة الفرنسية لإجراء مباراة حاسمة في السباق من أجل التأهل من المجموعة الثالثة كلوب وصلاح نيمار باريس سان جيرمان اليوم.

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