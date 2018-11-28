بث مباشر لمباريات اليوم| ليفربول ضد باريس سان جيرمان| مشاهدة ليفربول وباريس سان جيرمان|كورة ستار|يلا شوت

يلعب ليفربول محمد صلاح اليوم الأربعاء 28-11-2018 في استاد حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية باريس ضد فريق باريس سان جيرمان.
ويذاع اللقاء فى تمام العاشرة مساء الأربعاء بتوقيت القاهرة، وتذاع على قناة beIN SPORTS HD 1 .
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