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الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 12:27 ص

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وباريس سان جيرمان | مشاهدة مباراة ليفربول (liverpool vs psg)

مشاهدة مباراة ليفربول
مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان
dostor.org/2413893

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وباريس سان جيرمان | مشاهدة مباراة ليفربول (liverpool vs psg)

ننشر ترددات القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم مجاناً ويذاع اللقاء فى تمام العاشرة مساء الأربعاء بتوقيت القاهرة، وتذاع على قناة beIN SPORTS HD 1 .

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وباريس سان جيرمان

يمكنكم مشاهدة المباراة من خلال قناة بي إن سبورت الأولى، والتي سيقوم بالتعليق من خلالها المعلق المشهور/ عصام الشوالى ويمكن متابع بث تردد 1 beIN SPORTS HD من هنا.

بالإضافة إلى مجموعة أخرى من القنوات التي تُبث عبر أقمار صناعية مختلفة، منها:

اسم القناة القمر الصناعي التردد معامل الترميز والاستقطاب
CBC Sport HD AzerSpace 46°E 11135 أفقي / 27500
IRIB Varzich Badr 26°E 11881 أفقي / 27500
ARENA SPORT يوتيل سات 11512 عمودي / 30000
IDMAN TV AzerSpace 46°E 11175 أفقي / 27500
قناة ZDF الألمانية Astra 11954 أفقي / 27500

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