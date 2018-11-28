بث مباشر مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان Live يلا شوت بث مباشر| مشاهدة مباراة Liverpool vs PSG (كوول كورة) 

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جسد عليل لم يمنع المرض من الوصول إلى الحيوانات على أرض الواقع إلا أنه استدعاها في رسوماته ولوحاته الفنية يستعرضها لمن يقدر قيمتها من بين المارة على منطقة رمسيس، وعلى الرغم من علة جسده إلا أن عقله ...
نظمت نقابة الصيادلة، اليوم الأحد، عزاءً لأحمد طه، الصيدلي المصري المقتول في المملكة العربية السعودية، بقاعة مناسبات مسجد عمر مكرم بميدان التحرير، بحضور الدكتور محي الدين عبيد، نقيب الصيادلة. وحرص عدد ...
بالتزامن مع حملة ١٠٠ مليون صحة، للكشف عن فيروس سي، وايضا الإضابة بالسكر والضغط والسمنه، وزعت جمعية الرحمة التابعة لوزارة التضامن الإجتماعي، الدواء بالمجان على مايقرب ٣٠٠ مصابا بفيروس سي بعد إتمام ...