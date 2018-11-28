باريس سان جيرمان ضد ليفربول: بث مباشر | مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان أونلاين - كورة لايف

بعد أن عانى من الهزيمة أمام نظيره الألماني في المرة الأخيرة ، سيبحث المدرب الذي يبلغ من العمر 45 عامًا عن وضع الأمور في نصابها سيكون باريس سان جيرمان في مهمة انتقامية عندما يستضيف ليفربول في بارك دي برينس في المجموعة الثالثة من دوري أبطال أوروبا UEFA مساء الأربعاء.





كان فريق Les Parisiens في نهاية الهزيمة 3-2 أمام فريق Reds في مباراة الذهاب على ملعب "آنفيلد" Anfield الذي لا يزال هزيمته الوحيدة في الحملة الحالية في جميع المسابقات.





باريس سان جيرمان ضد ليفربول: بث مباشر | مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان أونلاين - كورة لايف





سوف يتطلعون إلى الاستفادة من المزايا المتاحة على أساس أنهم لم يخسروا في آخر 20 مباراة أوروبية (15 فوز ، وخمسة تعادلات) في بارك دي برينس وبمهارات تتخطى (2.15) مع BetKing لحمل جميع النقاط الثلاث .





بالنسبة لجانب يورجن كلوب ، سيسافرون إلى العاصمة الفرنسية على خلفية الخسارة المروعة 2-0 أمام النجم الأحمر بلجراد في المرة الأخيرة.





باريس سان جيرمان ضد ليفربول: بث مباشر | مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان أونلاين - كورة لايف









مع استضافة نابولي للعمالقة الصربيين ، يحتاج فريق Merseysiders إلى الحصول على نتيجة هنا للحفاظ على آماله في التأهل في دور الـ16 على قيد الحياة.





على أية حال ، خسروا جميع مبارياتهم على الطريق في أوروبا هذا الموسم ولم يسبق لهم أن تذوقوا النصر في باريس من قبل وهم ضعيفون لهذه المباراة على خلاف (3.15).





وقد استقطب باريس سان جيرمان آخر مباراتين في دوري أبطال أوروبا وثالثة على التوالي (3.85).





باريس سان جيرمان ضد ليفربول: بث مباشر | مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان أونلاين - كورة لايف