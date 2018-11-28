يلاشوت yalla shoot| مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم 29-11-2018

يلتقي فريق ليفربول بنظيره باريس جيرمان اليوم الأربعاء 28 -11-2018 فى بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث تعتبر مباراة هامة ونارية والجميع ينتظرها منذ أيام كثيرة.
يحتل فريق ليفربول المركز الثاني في المجموعة برصيد 6 نقاط بعد فوزه فى مبارتان وخسارته فى مباراتان متساوياً فى النقاط مع فريق نابولي الإيطالي الذي يتفوق بفارق الأهداف، ويحتل باريس الفرنسي المركز الثالث برصيد خمس نقاط بعد فوزه فى مباراة وتعادله فى اثنين وخسارته فى واحده أمام الريدز.
وتحظي المباراة بمتابعة خاصة من الجماهير المصرية بسبب تواجد الدولي المصري محمد صلاح ضمن صفوف فريق ليفربول الانجليزي، حيث تنتظر الجماهير تألقه خلال المباراة، ومنح فريقه 3 نقاط جديدة تقربه من الصعود لدور الـ16 بالبطولة.
ستقام فى تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، وتقام فى المملكة العربية السعودية فى تمام الساعة الحادية عشر مساءً، كما تقام بتوقيت الإمارات الساعة الثانية عشرة صباحاً، والقنوات الناقلة لعرض مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان على قنوات Bein Sport HD 1.
ويحتل باريس سان جيرمان المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 5 نقاط، خلف ناديا ليفربول ونابولي الايطالي بفارق نقطة واحدة.
ويذاع اللقاء فى تمام العاشرة مساء الأربعاء بتوقيت القاهرة، وتذاع على قناة beIN SPORTS HD 1 .
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