بين سبورت LIVE| مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان (liverpool vs psg) بث مباشر ليفربول وباريس سان جيرمان

يلتقي فريق ليفربول الإنجليزى والمحترف في صفوفه محمد صلاح بنظيره باريس سان جيرمان فى العاشرة مساء اليوم الاربعاء 28-11-2018 بملعب حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية باريس ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بمسابقة دورى ابطال اوروبا.

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