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الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 12:03 ص

مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان vs ليفربول : بث مباشر في دوري أبطال اليوم الأربعاء بتاريخ 28-11-2018 يوتيوب Live بدون تقطيع HD

ليفربول وباريس سان
ليفربول وباريس سان جيرمان
الدستور
dostor.org/2413863

بعد أن خاض مباراة مؤجلة من خمسة أهداف في المباراة الخلفية ، يتوقع نادي Al-Hain-Cole أن يكون أكثر إحكامًا عندما يلعب فريق Red مع فريق Tuchel.

باريس سان جيرمان وليفربول لديهما كل شيء يلعبان به عندما يلتقيان في بارك دي برانس في مباراة دوري أبطال أوروبا الحاسمة يوم الأربعاء.

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مع خمس نقاط فقط على أسمائهم بعد خمس مباريات المجموعة الثالثة ، يواجه Les Parisiens الإقصاء المبكر إذا خسروا ونابولي فازوا على Red Star Belgrade في المباراة الأخرى.

أحدث الصعاب

ومع ذلك ، بعد أن فاز في 15 ولم يخسر أي من آخر 20 مباراة في دور المجموعات ، كان لديه 23/20 (2.15) مفضلا مع bet365 ليضع نفسه في طريقه للفوز بالمركز 16 مع فوز كبير هنا.

وفي هذه الأثناء ، سيكون النصر كافياً ليرسل رجال يورجن كلوب إلى الدور القادم في حال فشل ريد ستار في الفوز على نابولي ، على الرغم من أنهم كانوا على مستوى 11/5 (3.20) خارجاً في القمة في العاصمة الفرنسية.

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واحتفظ اللاعبون بالتعادل في مباراتيهما الأخيرتين ضد نابولي ، وهناك احتمالات بلغت 3/1 (4.00) على إجبارهم على التسديد لنقطة واحدة مرة أخرى في هذه المباراة.

آخر أخبار فريقي ليفربول وباريس سان جيرمان قبل اللقاء الناري

وتدرب نيمار وكيليان مباباي يوم الثلاثاء بعد غيابهما عن فوز تولوز يوم السبت بسبب الاصابة التي لحقت بهما في الشوط الاول على الرغم من أن داني ألفيس وليفين كورزاوا كانا ضمن تشكيلة الفريق في أول مباراة بالدوري هذا الموسم.

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وقد سافر جو غوميز بعد إصابة في كاحله استبعده من الفوز يوم السبت في واتفورد ، جنبا إلى جنب مع ساديو ماني الذي كان في خطر في حالة عدم وجود مرض. أليكس Oxlade-Chamberlain وآدم Lallana غائبين على المدى الطويل.

لقاء ضيق

ومع وجود الكثير على المحك ، ستكون مفاجأة كبيرة إذا ثبت أن هذه المباراة مفتوحة مثل فوز فريق Reds بنتيجة 3-2 في المباراة العكسية.

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