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الثقافة
الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 12:01 ص

"ثقافة المنيا" تناقش دور الإعلام في تغيير الموسيقى للأفضل

ثقافة المنيا تناقش
حسام الضمراني
dostor.org/2413860

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة المنيا؛ حيث عقد قصر ثقافة المنيا محاضرتين الأولى بعنوان "دور الإعلام في تغيير مسار الموسيقى للأفضل" قدمها دكتور خالد أبو الفتوح كبير مقدمي برامج قناة الصعيد، ضمن نشاط نادى التذوق الموسيقى، والثانية بعنوان "السيناريو هل هو جنس أدبي؟" ألقاها حمدي أبو زيد، وشريف الحسينى ضمن نشاط نادى الأدب.

كما ناقشت مكتبة إسحاق الثقافية كتاب "السيرة الهلالية " يتناول الكتاب أن السيرة الهلالية هي واحدة من أهم السير الشعبية العربية، مشيرة إلى أنها ملحمة طويلة تغطي مرحلة تاريخية كبيرة في حياة بني هلال المعروفة بهجرة بني هلال، وتبدأ جذورها في سيرة الزير سالم جد الهلالية، والسيرة الشعبية تبلغ أبياتها نحو مليون بيت شعر مما أضفى عليها الخيال الشعبي ثوبًا فضفاضًا باعد بين الأحداث وبين واقعها وبالغ في رسم الشخصيات.

وفي أبو قرقاص قدم قصر الثقافة ورشة عمل بعنوان كيفية استخدام برامج الحاسب الآلى بمدرسة التجارة الثانوية بنات بمركز أبوقرقاص تضمنت الورشة تعليم الطالبات كيفية كتابة مستند ببرنامج" الورد" وتنسيقه وطباعته قامت بالتدريب فيها مسئولة نادى التكنولوجيا بالقصر، بجانب استمرار الكورس التدريبي "المرحلة الثالثة والأخيرة "لمتابعين الفروع تضمن البرنامج التعرف على ورقة العمل والأعمدة والصفوف والخلايا وتحديد الأعمدة والصفوف ومجموعة خلايا معرفة اسم كل خلية refrence وطريقة إدخال البيانات داخل الخلايا وتصميم وتنسيق جدول لدرجات طلاب المدرسة وتنفيذ بعض المعادلات علي الجدول المصمم لدرجات الطلاب.

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