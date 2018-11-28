ولى العهد السعودى يغادر تونس بعد زيارة استمرت ساعات

غادر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، منذ قليل، العاصمة التونسية في زيارة رسمية امتدت بضعة ساعات، ضمن جولة عربية له لزيارة العديد من دول المنطقة.



وأفادت صحيفة "الرياض" السعودية بأن الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي كان في وداع ولي العهد لدى مغادرته قصر قرطاج.



وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، وعدد من كبار المسؤولين، كانوا في وداع ولي العهد السعودي في مطار الرئاسة.



ومن المقرر أن يزور محمد بن سلمان الجزائر وموريتانيا قبل توجهه للمشاركة في قمة العشرين التي تستضيفها الأرجنتين.