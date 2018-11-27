تشغيل بئر نفط جديد بحقل النافورة شرقي ليبيا

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبي، مساء اليوم، بتمكّن شركة الخليج العربي للنفط، الأحد الماضي، من استكمال وضع البئر Y1 بحقل النافورة النفطي على خط الإنتاج.



وبحسب صحيفة "المرصد" الليبية، فإن هذا البئر يندرج ضمن مجموعة من الآبار "Y. K. L"، وينتج حاليا 1500 برميل في اليوم دخلت فعليا على خط إنتاج وتصدير النفط الليبي من جنوب شرق البلاد قرب جالو وأوجلة.



ومن المتوقّع أن ترتفع قدرته الإنتاجيّة إلى 3000 برميل في اليوم فور تشغيل المضخات الغاطسة، وفق بيان المكتب الإعلامي للمؤسسة.

