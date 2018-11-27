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الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 11:44 م

وفاة نجل مطرب المهرجانات مجدي شطة

مجدي شطة
مجدي شطة
dostor.org/2413854

توفي نجل مطرب المهرجانات مجدي شطة مساء اليوم، عن عمر يناهز عام ونصف العام.

وقال شطة، إن والدة الطفل عثرت عليه متوفيًا أثناء محاولة إيقاظه من النوم، موضحًا أنه سيتم تشييع الجنازة غدًا من المطرية.

وفاة نجل مطرب المهرجانات مجدي شطة
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