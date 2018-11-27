وفاة نجل مطرب المهرجانات مجدي شطة

توفي نجل مطرب المهرجانات مجدي شطة مساء اليوم، عن عمر يناهز عام ونصف العام.



وقال شطة، إن والدة الطفل عثرت عليه متوفيًا أثناء محاولة إيقاظه من النوم، موضحًا أنه سيتم تشييع الجنازة غدًا من المطرية.