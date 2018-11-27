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الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 11:36 م

"الزراعة" تواصل موجة الإزالات على الأراضي الزراعية

الزراعة تواصل موجة
عبدالناصرمحمد
dostor.org/2413851

كشفت الإدارة المركزية لحماية الأراضي التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، مساء الثلاثاء، عن إجمالي الحالات التي تم إزالتها خلال اليوم الثاني من الموجة الأولى من إزالة التعديات على الأراضي الزراعية "التعديات البسيطة"، في اليوم الثاني للحملة، التي تشنها وزارة الزراعة بالتعاون مع الجهات الأخرى المسئولة.

وبلغ إجمالي عدد التعديات التي تم إزالتها، اليوم، 4432 حالة تعدي تم إزالتها على مساحة 273 فدان و14 قيراط و13 سهم، في 27 محافظة بالإضافة إلى مدينة النوبارية، بينما تعذر إزالة 7 تعديات في محافظة الفيوم، بسبب أنها مأهولة بالسكان.

وجاءت محافظات كفر الشيخ والبحيرة والنوبارية والدقهلية والمنيا في مقدمة المحافظات الأكثر إزالة للتعديات على الاراضي الزراعية، بواقع 59 فدان متعدى عليها في الدقهلية، و31 فدان في البحيرة، و53 فدان بالمنيا، و22 بمدينة النوبارية، و19 فدان بكفر الشيخ، بينما جاءت محافظات شمال سيناء ومطروح القاهرة وبورسعيد وجنوب سيناء وأسوان والبحر الاحمر والوادي الجديد بدون أي إزالات.

وبدأت وزارة الزراعة، ممثلة في الإدارة المركزية لحماية الاراضي، أمس، حملة كبيرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، بالتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة، لمدة 10 أيام على مستوى الجمهورية، وتشمل إزالة التعديات البسيطة المتمثلة في الأسوار والمخازن وملاعب كرة القدم والتشوينات.

وأكدت وزارة الزراعة أن الحملة ستشمل إزالة التعديات على 19 ألف فدان باجمالي ٣٣% من المساحة التي تم التعدي عليها منذ يناير ٢٠١١ حتى الآن والبالغة ٥٦ الف فدان.

وأضافت في بيان أنه تم تقسيم التعديات إلى ثلاثة أقسام بسيطة ومتوسطة وجسيمة، أما المتوسطة هي المباني التي لم يدخلها مرافق والجسيمة التي دخلتها المرافق، مضيفا أن هناك تنسيق وتعاون مع كافة أجهزة الدولة خلال هذه الحملة.

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