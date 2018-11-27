أبوظبي تعفي الرخص الاقتصادية الجديدة من الرسوم المحلية

اعتمد المجلس التنفيذي للعاصمة الإرماراتية أبوظبي، قرارًا بإعفاء جميع الرخص الاقتصادية الجديدة في الإمارة من كافة الرسوم المحلية لمدة عامين بدءا من تاريخ صدور الرخصة، وقرارا بإعفاء وخفض رسوم 98 خدمة أساسية من خدمات بلديات أبوظبي المترتبة على القطاع الخاص.



وبحسب ما أوردته وكالة الانباء الاماراتية، مساء اليوم، فإن القرارات التي صدرت تنفيذا لتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، تأتي بهدف تعزيز تنافسية بيئة الأعمال وتحسينها بشكل جاذب للشركات والمؤسسات، وتطوير الشراكة مع القطاع الخاص ودعم رواد الأعمال.



وتدخل القرارات حيز التنفيذ في الأول من ديسمبر المقبل.