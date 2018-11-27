يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة ريال مدريد وروما اليوم 27-11-2018 رابط اون لاين مباراة روما وريال مدريد بث مباشر

يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة ريال مدريد وروما اليوم الثلاثاء 27-11-2018 رابط اون لاين مباراة روما وريال مدريد بث مباشر

موعد مباراة ريال مدريد وروما الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا: والقنوات الناقلة لمُباراة ريال مدريد ضد روما بث مباشر

رابط مشاهدة مباراة ريال مدريد وروما في دوري أبطال أوروبا بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام المباراة في دوري أبطال أوروبا في يوم الثلاثاء الموافق 27 نوفمبر 2018، على أرضية ملعب الأولمبيكو بالعاصمة الإيطالية روما، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة يوم الثلاثاء، في تمام الساعة:

يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة ريال مدريد وروما اليوم الثلاثاء 27-11-2018 رابط اون لاين مباراة روما وريال مدريد بث مباشر

الحادية عشر مساءً: حسب توقيت المملكة العربية السعودية.

الثانية عشر صباحاً من يوم الأربعاء: حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة.

العاشرة مساءً: حسب توقيت جمهورية مصر العربية.

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