"داخلية المؤقتة" ترسل قوة كبيرة إلى تازربو الليبية

أفادت قناة 218 الليبية، مساء الثلاثاء، بتحرك قوة كبيرة من الأمن المركزي التابع لوزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة باتجاه مدينة تازربو لتأمينها، بعد تعرضها لأكثر من هجوم إرهابي من قبل داعش خلال أسبوع.



ونقلت القناة عن مدير الإدارة العامة للأمن المركزي العقيد صلاح الخفيفي، بأنه أصدر تعليماته بإنشاء مكتب للأمن المركزي تازربو لحفظ الأمن بالمدنية ومساندة الأجهزة الأمنية الأخرى.



كانت مديرية أمن تازربو الواقعة جنوب شرقي ليبيا، تعرضت الجمعة الماضية، لهجوم إرهابي، استشهد فيه أكثر من 10 وإصابة وخطف آخرين، وقد تبنى تنظيم داعش بعد يومان من الهجوم مسؤوليته عن العملية الارهابية.