صبري فواز: تمنيت التمثيل أمام الريحاني ومحمود المليجي

قال الفنان صبري فواز، إن الفنان الراحل أحمد زكي، كان يمثل له الحلم الذي تعلق به، هو وكل أبناء جيله.

وأشار في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، إلى أن الفنان أحمد زكي، هو أول من كسر صورة بطل السينما الجميل "المسبسب"، وفرض منطق القدرة التمثيلية فتح طريق طويل لأجيال عديدة تعمل بنفس طريقته.

وذكر أن الفنان أحمد زكي كان يملك كل أدوات الممثل السوبر، من مشاعر وعيون وقدرات تمثيلية.

وتابع أنه كان يتمنى أن يمثل أمام نجيب الريحاني ومحمود المليجي، لافتا إلى أنه لم يحالفه الحظ ليمثل أمام الفنان عادل إمام حتى الآن.