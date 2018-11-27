لايف HD مشاهدة مباراة روما وريال مدريد بث مباشر في دوري أبطال أوروبا بث مباشر

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موعد مباراة روما وريال مدريد اليوم

البطولة : دوري أبطال أوروبا

القنوات : بي ان سبورت 1

المعلق : رؤوف خليف

الساعة : 10:00 مساء بتوقيت مصر

الساعة : 11:00 مساء بتوقيت السعودية